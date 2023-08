Fed, significativi rischi inflazione, possibili altri rialzi

I rischi al rialzo per l'inflazione sono "significativi" e questo potrebbe richiedere ulteriori rialzi dei tassi di interesse. Lo afferma la Fed nei verbali della riunione del 25 e 26 luglio in cui vengono anche messe in evidenza le preoccupazioni di alcuni membri della Fed, secondo cui le condizioni finanziarie più stringenti potrebbero causare un rallentamento della crescita maggiore delle attese.