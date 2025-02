Fed: Jerome Powell risponde a Trump sui dazi, decisioni basate sui dati economici

La Fed decide sulla base su quello che accade nell'economia. Lo afferma Jerome Powell rispondendo a chi gli chiedeva un commento sull'invito di Donald Trump ad abbassare i dazi per farli andare mano nella mano con i dazi. Powell ha ribadito che la Fed non commenta le dichiarazioni del presidente. "Ma potete essere sicuri sul fatto che decidiamo sulle base di dati e dell'economia", ha aggiunto. A chi gli chiedeva dei dazi di Trump, Powell ha risposto: "la Fed si riserva qualsiasi valutazione fino a quando non viene a conoscenza delle politiche" del presidente.