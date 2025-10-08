Mercoledì 8 Ottobre 2025

Rosalba Carbutti
Albanese spacca anche la sinistra
Fed, 'appropriato ridurre ulteriormente i tassi quest'anno'
8 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Fed, 'appropriato ridurre ulteriormente i tassi quest'anno'

La Fed è aperta alla possibilità di ridurre ulteriormente i tassi di interesse quest'anno anche se molti all'interno della banca centrale sono cauti in merito all'inflazione. E' quanto emerge dai verbali della riunione del 16 e 17 settembre, secondo i quali la maggioranza dei partecipanti ha messo in risalto i rischi al rialzo per le prospettive di inflazione. "Molti ritengono che sarà appropriato allentare ulteriormente nel resto dell'anno", si legge nei verbali.

