Fed alza i tassi dello 0,25%, salgono ai massimi da 22 anni

La Fed alza i tassi dello 0,25%. Il costo del denaro sale in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%, ai massimi da 22 anni. L'inflazione resta elevata e la Fed non esclude ulteriori rialzi dei tassi di interesse. "Dobbiamo mantenere i tassi alti per diverso tempo", afferma il presidente della Fed Jerome Powell, descrivendo come "restrittiva" la politica monetaria e notando come l'inflazione core resta ancora elevata.