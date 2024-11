FdI, bonus studente fino a 1500 euro ma per le scuole paritarie

Dal 2025 alle famiglie che hanno un reddito Isee fino a 40mila euro verrà riconosciuto un voucher, "spendibile esclusivamente presso una scuola paritaria", per un importo annuale massimo di 1.500 euro per ogni studente frequentante. Il finanziamento complessivo fissato è pari, massimo, a 65 milioni di euro l'anno. A prevederlo è un emendamento presentato dal deputato FdI, Lorenzo Malagola, alla manovra. Servirà un decreto del ministero dell'Istruzione per attuare la misura.