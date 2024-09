Fava, i conti dell'Inps sono in equilibrio

I conti dell'Inps sono "assolutamente in equilibrio": lo ha detto il presidente dell'Inps, Gabriele Fava intervistato su Rai1 spiegando "abbiamo chiuso con un saldo positivo" e che "questo ci dà parecchia fiducia" e "ci sprona a migliorare sempre di più l'Istituto anche sotto il profilo finanziario". Fava ha detto che c'è consapevolezza sul tema della detanalità, "perché sappiamo bene di questo tema, abbiamo tante proiezioni, stiamo puntando tantissimo sui giovani. Se vogliamo arrivare a un sistema sostenibile dobbiamo aumentare la base occupazionale, andare sulle politiche attive. Presto partirà una campagna di educazione previdenziale perché i giovani saranno i nostri futuri contribuenti, più contribuenti, più contributi. Questo ci porterà a un sistema pensionistico sostenibile". Fava ha ribadito anche l'importanza dell'invecchiamento attivo. "Ci stiamo attivando per scongiurare proiezioni che sono sul tavolo di tutti. Sarà importante la silver economy, l'economia degli over 60 e over 65".