Fatturato record di 3 miliardi per i 50 anni del gruppo Finiper

Il gruppo Finiper-Canova ha chiuso l'esercizio 2023 con oltre 3 miliardi di fatturato, il più alto mai raggiunto in 50 anni di storia. E' da record anche il margine operativo lordo, che ha raggiunto quota 200 milioni di euro. Il gruppo è attivo nella grande distribuzione organizzata dal 1974 con le insegne Iper, Unes e Il Viaggiator Goloso e conta 10mila dipendenti. La formula degli ipermercati con laboratori a vista e produzioni proprie come in un mercato tradizionale è stata ideata dal fondatore Marco Brunelli, ancora operativo. Negli anni si sono aggiunte insegne nel campo della ristorazione come Caffè Portello, Rom'Antica, Cremamore e Ristò. All'interno del gruppo è stata costituita una 'Scuola dei Mestieri', nella quale - spiega il gruppo - "gli specialisti si confrontano e i giovani imparano nuove ricette attraverso un programma di formazione continua".