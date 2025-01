Fatturato delle società di capitali italiane in calo nel 2023, ripresa prevista nel 2025

"Dopo la crescita a doppia cifra del biennio post-Covid (2021-2022), nel 2023 il fatturato delle società di capitali italiane è diminuito, facendo registrare un calo in termini reali del 4,9% (3,9% in termini nominali)", e "la tendenza congiunturale per il 2024 indica un ulteriore calo del fatturato, anche se più contenuto, pari al -1,5% in termini nominali che si traduce in -2,9% in termini reali, ossia tenendo conto dell'inflazione". Lo rileva l'Osservatorio sulle società di capitali realizzato dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, secondo cui "le previsioni per il 2025 sono di una ripresa pari a +1,8% in termini nominali che si tradurrebbe in una decrescita in termini reali del - 0,2%". Le potenziali aree di crisi, si legge, "tendono ad allargarsi e interessano soprattutto le piccole aziende, quelle cioè che soffrono maggiormente l'accesso al credito bancario e che sono praticamente escluse dal mercato dei capitali", e per i professionisti "l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato comincia a salire in maniera pericolosa per alcuni segmenti imprenditoriali, mentre il peso dei debiti tributari e previdenziali, che nel complesso resta stabile, sale in maniera improvvisa tra le piccole imprese, in particolare quelle con un fatturato tra 1 e 5 milioni di euro che contano circa 160.000 società, 1,5 milioni di dipendenti e 350 milioni di fatturato. Dall'analisi dei bilanci 2023, si nota come il calo del fatturato interessi esclusivamente le microimprese (-4,1%) e le grandi imprese (-9,2%), mentre le Pmi lo hanno visto salire, recita il dossier. Inoltre, il calo ha interessato esclusivamente il Centronord, mentre nel Sud si è verificato un aumento del fatturato (+9,2%). In particolare, nel Centro il calo è stato piuttosto marcato (-13,8%). Inoltre, il calo del fatturato è concentrato nell'industria (-3,4%) e negli "Altri servizi" (-19,4%), mentre Costruzioni (+21,6%) e Alloggio e ristorazione (+17,4%) hanno visto il fatturato continuare a crescere a doppia cifra ed i dipendenti sono aumentati in media del 2,1%, mentre l'unico segmento a far registrare un calo è stato quello delle microimprese (-9,1%), scrivono, infine, i commercialisti.