Giovedì 7 Agosto 2025

Dazi, il problema è a Bruxelles

Pierfrancesco De Robertis
Dazi, il problema è a Bruxelles
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Stefano ArgentinoPonte sullo StrettoAudio Raoul BovaPrevisioni caldo africanoMissili ipersoniciNato Lituania
Acquista il giornale
Ultima oraFastweb+Vodafone, nel semestre ricavi stabili a 3,6 miliardi
7 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Fastweb+Vodafone, nel semestre ricavi stabili a 3,6 miliardi

Fastweb+Vodafone, nel semestre ricavi stabili a 3,6 miliardi

Prosegue in linea con le attese il processo di integrazione

Prosegue in linea con le attese il processo di integrazione

Prosegue in linea con le attese il processo di integrazione

Fastweb+Vodafone segnano ricavi totali nei primi sei mesi dell'anno pressochè stabili a 3.593 milioni di euro (-0,4% rispetto allo stesso periodo del 2024). L'ebitda, inclusivo dei costi di locazione, raggiunge quota 808 milioni di euro (-9.8% rispetto al primo semestre 2024) mentre i capex ammontano a 703 milioni di euro (-10%) e l'operating free cash flow è pari a 105 milioni di euro (-8,7%).

L'adjusted EBITDA, che non include i costi di integrazione con Vodafone Italia, è invece pari a 828 milioni di euro (-7,6% rispetto al primo semestre 2024) mentre i capex adjusted si attestato a 669 milioni di euro, in calo dell'8,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'adjusted Operating Free Cash Flow raggiunge così quota 159 milioni di euro (-4,8% rispetto al primo semestre del 2024).

Al 30 giugno 2025 i clienti mobili, residenziali e business, si attestano a 20 milioni 207 mila, in aumento dello 0,5% rispetto al primo semestre 2024, per una market share pari al 26%. I clienti fissi, residenziali e business, si attestano a quota 5 milioni 792 mila (-3,3%), per una market share pari al 31%.

Prosegue in linea con le attese, il processo di integrazione di Fastweb e Vodafone Italia con il completamento della riorganizzazione interna. In linea con i piani, anche la realizzazione delle sinergie attese nel primo semestre dell'anno, grazie in particolare alla migrazione delle linee mobili Fastweb su rete Vodafone.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Mercato immobiliare