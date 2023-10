Farina, l'IA può essere un modello per l'industria

Sull'IA "la nostra industria può fare da modello in Europa per mostrare come questa nuova tecnologia possa creare valore per l'economia senza diventare motivo di disgregazione e destabilizzazione nella società". Lo ha detto la presidente di Ania, Maria Bianca Farina, aprendo l'Insurance Summit 2023, sottolineando come l'Intelligenza artificiale apra "a nuovi scenari che richiedono una regolamentazione per tutelare gli interessi e la privacy delle persone e l'Ue si è già mossa in tale direzione, tuttavia è necessario che le regole non diventino un ostacolo ai processi di innovazione e non portino ad asimmetrie regolatorie tra i diversi operatori di mercato". La presidente ha ricordato come l'intero sistema Paese, incluso il bilancio dello Stato, potrà beneficiare dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale "nel settore assicurativo per risolvere importanti problemi, così come in ambito Health riuscendo, ad esempio, a innovare le modalità di assistenza continuativa delle tante persone che ne hanno sempre maggiore necessità". L'Ania, ha spiegato Farina, ha inoltre "apprezzato la posizione espressa in sede di consiglio Ue dal governo sulla riforma di Solvency II e ha salutato con favore le proposte di modifica adottate dal Parlamento europeo, grazie anche al pieno coinvolgimento dei parlamentari italiani". Sulla revisione del patto di stabilità Farina ha osservato come sia "fondamentale che non si torni alla mera applicazione delle regole preesistenti".