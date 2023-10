Famiglie italiane in difficoltà, oltre il 63% fatica a fine mese

L'Italia è l'unico tra i grandi Paesi europei (Francia, Germania e Spagna) in cui la quota di famiglie che riporta almeno qualche difficoltà a far quadrare i conti nel 2022 è superiore al 63%. A dirlo è Eurostat. La divisione per Paesi mostra, infatti, come la percentuale di famiglie che dichiara almeno qualche difficoltà a far quadrare i conti nel 2022 varia dal meno di un quarto in Svezia, Germania, Paesi Bassi, Finlandia e Lussemburgo all'80,3% in Bulgaria e all'89,6% in Grecia. L'Italia rientra in questa categoria, con una percentuale superiore al 63%, superando Francia, Polonia, Spagna e Portogallo. La media europea è del 45,5%.