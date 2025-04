Fake news sui trasporti aerei: RimborsoAlVolo chiarisce le condizioni di viaggio

Ponti di primavera all'insegna delle fake news in tema di trasporto aereo. Lo afferma RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo, che fa chiarezza su alcune notizie errate che da settimane circolano sul web e sui social network.

"Chi si appresta ad affrontare un viaggio in aereo per trascorrere qualche giorno fuori casa in occasione dei ponti del 25 aprile e 1 maggio non subirà alcuna modifica delle condizioni di viaggio rispetto alla norme finora in vigore. - spiega RimborsoAlVolo - Ad esempio, a differenza di quanto apparso su numerose testate negli ultimi giorni, le compagnie aeree low cost non hanno affatto modificato i limiti massimi per i bagagli, né è stata abolita a partire dal 1° maggio la carta di imbarco cartacea. Non esiste poi alcuna multa per chi arriva in ritardo al gate e perde il proprio aereo, ma esiste la possibilità di imbarcarsi sul primo volo successivo, pagando un apposito "supplemento perdita volo" alla compagnia aerea".

"Ciò che invece è sicuramente vero è che bisogna prestare la massima attenzione alle dimensioni e al peso dei propri bagagli poiché, se si superano i limiti, si va incontro a sanzioni applicate dai vari vettori aerei. - spiega Kathrin Cois, direttore generale di RimborsoAlVolo - Le compagnie aeree applicano regole diversificate, e alcune sono più rigide di altre sul rispetto delle dimensioni massime dei bagagli, sottoponendo i passeggeri a controlli puntigliosi di borse e trolley al gate. Per non farsi trovare impreparati, è fondamentale conoscere i limiti consentiti e pesare e misurare in casa i propri bagagli, prima di recarsi in aeroporto".