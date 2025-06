Fai: Annunciati i Luoghi del Cuore più votati al censimento 2023

Una chiesa affrescata, un antico monastero, un castello disabitato, una borgata di montagna, un bosco, un sentiero. Sono state anche quest'anno centinaia di migliaia le segnalazioni giunte al Fai per la XII edizione del censimento 'I Luoghi del Cuore' promosso in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

I risultati finali e i luoghi più votati vengono annunciati giovedì 12 giugno in una conferenza stampa nella sala convegni Intesa Sanpaolo di piazza Belgioioso, a Milano, dal presidente del Fondo per l'Ambiente italiano, Marco Magnifico, e dal presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro. L'evento sarà trasmesso anche in streaming su ANSA.it.

La campagna, nata nel 2004, ha come obiettivo quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore del patrimonio culturale, coinvolgendo le comunità nella tutela e valorizzazione dei luoghi più cari e importanti per loro. Il censimento si è chiuso ad aprile.