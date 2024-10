Facile.it, quest'anno spesa per riscaldare casa a 1100 euro

Con le attuali tariffe del mercato libero, quest'anno gli italiani per riscaldare casa spenderanno, in media, 1.144 euro in bollette del gas. E' quanto stima Facile.it che ricorda come " primi ad accendere i riscaldamenti, il 15 ottobre, saranno i condomini delle città incluse nella cosiddetta Zona E, che copre gran parte del nord e del centro Italia e poi a seguire le altre aree del Paese". Per evitare che nelle nostre case, anche le bollette del gas siano "bollenti", Facile.it ricorda i sette consigli per abbattere i costi: dalla gestione della temperatura in casa alla cottura della pasta, dalla doccia alla manutenzione della caldaia, ecco come risparmiare centinaia di euro. Abbassando di un grado la temperatura di casa si risparmiano 100 euro mentre riducendo l'intensità del fuoco durante la cottura della pasta, invece, 12 euro. Altro consiglio è quello di valutare le tariffe offerte dal proprio fornitore di gas. Secondo l'analisi di Facile.it, la spesa per la bolletta del gas può variare fino al 20% tra le migliori e le peggiori offerte presenti sul mercato; scegliere quindi un fornitore non conveniente significa rischiare di spendere anche 200 euro in più per riscaldare casa.