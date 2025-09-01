Fabio Degli Esposti alla guida di Purina in Italia e in Europa

Fabio Degli Esposti dal 1 settembre è il nuovo amministratore delegato Purina Italia e direttore regionale Purina Sud Europa, l'azienda del gruppo Nestlé attiva nel settore del petcare. Nel suo nuovo ruolo, sottolinea una nota, avrà il mandato di rafforzare il posizionamento di Purina e accelerarne l'innovazione, mantenendo il focus su qualità, sostenibilità e benessere degli animali. Degli Esposti succede a Rafael Lopez, che ha assunto il ruolo di ceo Europe di Purina.

"Credo fortemente nel potenziale che i nostri mercati esprimono, e il mio obiettivo sarà rafforzare ulteriormente la leadership di Purina, accelerando l'innovazione dei nostri prodotti e servizi e promuovendo un modello sostenibile che risponda ai bisogni dei pet e delle persone che se ne prendono cura" commenta Degli Esposti.

Degli Esposti ha iniziato la sua carriera nel gruppo Nestlé nel 1995 in Italia nella divisione Petcare, nel 2004 si è spostato in Nestlé Waters Italia, nel 2007 è stato nominato Direttore della Business Unit Internazionale di S. Pellegrino; dal 2013 al 2017 ha ricoperto il ruolo di direttore generale di Nespresso Italiana.