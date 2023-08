F2i, nel 2022 il valore economico generato di 11,5 miliardi

Nel 2022 gli asset infrastrutturali gestiti da F2i hanno positivamente contribuito alla crescita del sistema Paese con un valore economico generato che ha raggiunto gli 11,5 miliardi di euro, in crescita di circa il 42% rispetto al 2021. Il valore economico distribuito ad azionisti e stakeholder ha superato i 10 miliardi di euro (+39%). Il più rilevante impegno in ambito sostenibilità della sgr ha riguardato le attività di engagement delle partecipate e la rendicontazione delle performance Esg. Nel 2022, infatti, tutte le società hanno redatto il proprio rapporto di sostenibilità, nonostante l'obbligo di carattere normativo fosse in capo soltanto a 4 delle 20 partecipate in portafoglio. Dal rapporto di sostenibilità integrato emerge che, per quanto riguarda il contributo ambientale, le emissioni dirette e indirette si sono ridotte nel 2022 di quasi il 4% rispetto al 2021. Si evidenzia un miglioramento trasversale dell'intensità carbonica su tutte le filiere, in particolare aeroporti, reti di telecomunicazioni e nella filiera delle energie per la transizione. L'attività svolta da quest'ultima filiera nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha consentito di evitare emissioni per 1,2 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti. Con riferimento agli aspetti sociali, l'89% degli oltre 23.000 dipendenti delle aziende rendicontate è costituito da lavoratori con un contratto a tempo indeterminato e le ore di formazione, mediamente pari a 18 per dipendente, sono aumentate del 63% rispetto al 2021. Per quanto riguarda la governance, il rapporto segnala che i consigli di amministrazione delle società partecipate nel 2022 sono costituiti per il 35% dal genere meno rappresentato, percentuale in aumento del 3% rispetto al 2021.