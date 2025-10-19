Export forni industriali + 12,5%, tutte le novità a Host

Pane, pasta e pizza Made in Italy si posizionano tra i settori di più forte interesse per il mercato internazionale. Nel primo semestre 2025, secondo Anima-Confindustria meccanica varia, i forni industriali hanno segnato un aumento del 12,5% raggiungendo 469,4 milioni di euro rispetto ai 417,2 milioni del primo semestre 2024, e rappresentano il 13% dell'export totale del comparto.

Ma la conferma arriva anche dal numero di visitatori stranieri a Host, rassegna sull'ospitalità e la ristorazione professionale in corso a Fiera Milano, con una giornata oggi quasi interamente dedicata a eventi sulla panificazione.

Dai grandi forni ai rulli stendipasta, fino alle sfogliatrici, sono molteplici le novità del settore esposte fino al 21 ottobre. Attenzione soprattutto agli ingredienti e all'impasto, a partire dal lievito madre, e alle attrezzature come le pale di design per sfornare.

Secondo dati forniti da Host, dove sono presenti oltre 2000 espositori provenienti da 56 paesi, nel 2024 il valore complessivo della macchine da panificazione in Italia ha raggiunto i 4,3 miliardi di euro.