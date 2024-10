Experian-Segugio.it,aumenta richiesta prestiti Generazione Z

Crescono le richieste di prestiti e cessioni del quinto da parte della Generazione Z, i ragazzi fra i 18 e i 28 anni. Il Rapporto sui Prestiti di Segugio.it ed Experians ottolinea come nel periodo luglio settembre si sia registrato un aumento del +13,1% per i prestiti personali, del 5,7% per i finalizzati e del 26,3% per le cessioni del quinto nel rispetto alla distribuzione totale sul trimestre precedente. Un andamento, rileva il rapporto che, "dimostra come questa generazione stia raggiungendo una fase decisionale sempre più matura e un peso crescente nel panorama dei consumatori di prodotti finanziari". Gli importi medi richiesti dalla Gen Z sono inferiori rispetto a quelli di altre generazioni di consumatori: 9.171 euro per i prestiti personali contro i 11.788 euro dei Millennials, 10.940 euro per le cessioni del quinto contro i 16.338 euro della generazione X e 5.049 euro per i prestiti finalizzati. Gli "importi richiesti più bassi sono il segnale di un approccio più prudente e consapevole nell'utilizzare il credito, evidenziato anche dalla principale motivazione di finanziamento, ossia l'acquisto di auto usate (28,9% sul totale)".