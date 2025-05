ExPAnD: il nuovo strumento di Confindustria per l'export italiano

Il Centro studi Confindustria, in collaborazione con la Fondazione Manlio Masi, ha sviluppato ExPAnD, uno strumento pensato per supportare imprese, associazioni e istituzioni nella ricerca dei mercati migliori per esportare prodotti italiani. Il portale, realizzato in collaborazione con Salesforce e The Information Lab, è progettato per offrire un supporto operativo alle decisioni di internazionalizzazione mettendo a disposizione una serie di funzionalità chiave: la stima del potenziale di export per prodotto e Paese, l'identificazione dei mercati più favorevoli e dei settori in crescita, l'analisi della competitività rispetto ai principali concorrenti internazionali, la valutazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento. Il sistema confronta le performance italiane con quelle di altri Paesi simili, attraverso indicatori chiave. Da questo approccio è possibile stimare con precisione il potenziale di export aggiuntivo, che per l'Italia è pari a circa 83 miliardi.