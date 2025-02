Ex Ilva: Urso annuncia analisi approfondita delle nuove proposte migliorative

"I commissari stanno approfondendo le tre proposte rimaste in campo, soprattutto alla luce delle ulteriori migliorie che alcuni di questi attori hanno potuto fare anche in questi giorni e in queste ore. Quindi, dato che la nostra è una procedura competitiva, che a differenza di altre incentiva il rilancio competitivo perché ci siano ulteriori migliorie e ulteriori spiegazioni su alcuni aspetti che su ciascuna delle proposte andavano chiariti, è giusto che i commissari abbiano il tempo necessario a completare la loro analisi". Così il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha risposto, a margine dell'audizione alla Camera, sulla gara per l'ex Ilva. A chi gli chiede dei tempi, "ancora poche ore fa sono arrivate da alcuni di questi player delle proposte migliorative e quindi è chiaro che vanno analizzate".