Ex Ilva, sindacati 'non saremo a tavolo Cigs, ci chiami Chigi'

Fim, Fiom e Uilm non parteciperanno all'incontro convocato per oggi dal ministero del Lavoro sulla cig straordinaria all'ex Ilva. In una nota affermano che la riunione "tende a escludere il parere dei lavoratori e dei loro rappresentanti" e confermano "la necessità di un rinvio". I sindacati ricordano che, scaduti i termini del bando per l'assegnazione degli asset, "l'unico elemento che hanno è una nota stampa dell'azienda che indica 10 offerenti". Per questo attendono una convocazione a Palazzo Chigi che chiarisca "quale percorso il Governo, unitamente alla struttura commissariale, intenda dare al gruppo ex Ilva".