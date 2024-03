Ex Ilva: Scarpa (Fiom), ridare subito liquidità all'azienda

"Con la nomina degli altri due commissari straordinari di Acciaierie d'Italia, ora la compagine è completa e si può entrare nel merito delle questioni. Occorre raggiungere un accordo per la ripartenza per mettere in sicurezza gli impianti, i lavoratori e creare le condizioni ambientali adeguate per rilanciare la produzione. E' necessario fare presto, serve ridare liquidità all'azienda, altrimenti gli impianti rischieranno di fermarsi e deve essere garantita la continuità salariale per i lavoratori". Lo dichiara in una nota Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia della Fiom Cgil. "La prossima settimana - aggiunge - il ministro Urso sarà a Genova e a Novi Ligure, occorre nel frattempo aprire la discussione con i commissari straordinari per affrontare le problematiche dei singoli stabilimenti. Siamo in una fase cruciale per il futuro dell'ex Ilva, per questo attendiamo quanto prima la riapertura del confronto presso la presidenza del Consiglio".