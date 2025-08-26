Martedì 26 Agosto 2025
Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
26 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Ex Ilva, posticipato al 10 settembre il tavolo sulla Cigs

Il ministero del Lavoro ha posticipato l'incontro per la prosecuzione della discussione sulla richiesta di Cigs (cassa integrazione) per l'ex Ilva di Taranto, previsto per il 28 agosto, al 10 settembre alle ore 11. Lo riferiscono fonti sindacali precisando che nella mail del ministero si legge come "verificata la necessità di effettuare più complessive e puntuali valutazioni sulla crisi in atto, sull'utilizzo e sulla consistenza dell'ammortizzatore sociale, la riunione già convocata per il 28 agosto 2025, alle ore 11, è rinviata al giorno 10 settembre ore 11".

© Riproduzione riservata

