Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accordo GazaRiarmo GermaniaManovra 2026Nobel per la PaceSciopero 10 ottobre Roma
Acquista il giornale
Ultima oraEx Ilva, posticipata al 17 luglio la Conferenza sull'Aia
9 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Ex Ilva, posticipata al 17 luglio la Conferenza sull'Aia

Ex Ilva, posticipata al 17 luglio la Conferenza sull'Aia

Nota congiunta di Urso e Pichetto

Nota congiunta di Urso e Pichetto

Nota congiunta di Urso e Pichetto

La Conferenza dei Servizi propedeutica al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dello stabilimento ex Ilva di Taranto, originariamente convocata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per domani, giovedì 10 luglio, è stata posticipata a giovedì 17 luglio alle ore 10.30. Lo comunica una nota congiunta dei ministri Urso e Pichetto.

Il rinvio di una settimana è stato disposto dal Mase, d'intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, raccogliendo così le esigenze condivise dalle amministrazioni nazionali e locali della Puglia, intervenute ieri a Palazzo Piacentini all'incontro sull'Accordo di Programma interistituzionale in merito al piano di piena decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata