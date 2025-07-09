Ex Ilva, posticipata al 17 luglio la Conferenza sull'Aia

La Conferenza dei Servizi propedeutica al rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dello stabilimento ex Ilva di Taranto, originariamente convocata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per domani, giovedì 10 luglio, è stata posticipata a giovedì 17 luglio alle ore 10.30. Lo comunica una nota congiunta dei ministri Urso e Pichetto.

Il rinvio di una settimana è stato disposto dal Mase, d'intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, raccogliendo così le esigenze condivise dalle amministrazioni nazionali e locali della Puglia, intervenute ieri a Palazzo Piacentini all'incontro sull'Accordo di Programma interistituzionale in merito al piano di piena decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto.