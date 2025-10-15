Ex Ilva, il governo convoca i sindacati a Palazzo Chigi

È arrivata la convocazione ufficiale del governo ai sindacati metalmeccanici per un aggiornamento sulla situazione del gruppo Acciaierie d'Italia. Il capo di gabinetto del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Nicola Guerzoni, ha invitato Fim, Fiom, Uilm, Usb, Ugl Metalmeccanici e Federmanager a partecipare a una riunione con una delegazione governativa in programma martedì 28 ottobre, alle ore 18.00, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi. L'incontro arriva alla vigilia della mobilitazione e dello sciopero nazionale in tutti i siti del gruppo ex Ilva.