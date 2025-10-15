Martedì 14 Ottobre 2025

Gli italiani e la Brexit

Pietro Romano
Gli italiani e la Brexit
Ultima oraEx Ilva, il governo convoca i sindacati a Palazzo Chigi
15 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Ex Ilva, il governo convoca i sindacati a Palazzo Chigi

Riunione martedì 28 ottobre alle 18, domani sciopero nazionale

È arrivata la convocazione ufficiale del governo ai sindacati metalmeccanici per un aggiornamento sulla situazione del gruppo Acciaierie d'Italia. Il capo di gabinetto del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Nicola Guerzoni, ha invitato Fim, Fiom, Uilm, Usb, Ugl Metalmeccanici e Federmanager a partecipare a una riunione con una delegazione governativa in programma martedì 28 ottobre, alle ore 18.00, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi. L'incontro arriva alla vigilia della mobilitazione e dello sciopero nazionale in tutti i siti del gruppo ex Ilva.

