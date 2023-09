Ex Ilva, Governo e sindacati, soluzione in prospettiva

"Il Governo, che considera l'incontro di oggi come la tappa di un percorso in atto e che è ben consapevole dell'urgenza degli interventi, ha ribadito l'impegno a dare soluzioni di prospettiva, concentrando la propria azione in modo prioritario sul completamento del percorso di decarbonizzazione, sulla positiva definizione delle procedure d'infrazione in atto, sulla verifica del concreto impegno del socio privato al rilancio dell'impianto e sulla garanzia della sicurezza negli stabilimenti". E' quanto si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi dopo l'incontro tra governo e sindacati sull'ex Ilva di Taranto.