Evergrande, 'via a ristrutturazione del debito, non bancarotta'

Evergrande, preso atto delle notizie pertinenti riportate dai media, "desidera chiarire che la società sta portando avanti la sua ristrutturazione del debito offshore come previsto. L'istanza (ex capitolo 15 depositata a Manhattan, a New York, ndr) è una normale procedura di ristrutturazione del debito offshore e non comporta istanza di fallimento". Lo si legge in una comunicazione ('annuncio di chiarimenti') inviata da Evergrande alla Borsa di Hong Kong, dove i titoli sono sospesi dalle contrattazioni da lungo tempo.