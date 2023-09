Evergrande, fondatore sotto controllo della polizia

La Cina ha posto Hui Ka Yan, il miliardario fondatore di Evergrande, sotto il controllo della polizia, mentre aumentano i timori sulla sorte del gruppo di Shenzhen, ora a rischio sopravvivenza. A riferirlo è Bloomberg, citando fonti anonime a conoscenza della situazione. Hui, il cui nome in mandarino è Xu Jiayin, è stato portato via dagli agenti all'inizio di settembre ed è sottoposto a una "sorveglianza domiciliare" in un luogo designato, senza che siano state formulate imputazioni specifiche o arresti. Evergrande è lo sviluppatore immobiliare più indebitato al mondo, con oneri per oltre 300 miliardi di dollari.