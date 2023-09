Evergrande crolla a HK, futuro incerto

Evergrande ha subito un crollo alla Borsa di Hong Kong (-25,45% a 0,41 dollari di Hk) dopo aver dichiarato in un documento inviato al listino dell'ex colonia britannica che, a causa dell'indagine su Hengda Real Estate Group, la sua principale controllata domestica, "non è stata in grado di soddisfare i requisiti per l'emissione di nuovi bond". L'unità di Evergrande è stata sottoposta ad un'indagine da parte dell'autorità cinese di regolamentazione dei titoli per sospetta violazione della divulgazione di informazioni. Alla fine di luglio, i debiti non pagati di Hengda Real Estate ammontavano a circa 277,5 miliardi di yuan (38 miliardi di dollari), con 1.931 cause legali pendenti.