Eutelsat: Impennata del 120% in Borsa grazie all'aumento delle spese militari europee

Boom in Borsa di Eutelsat in scia all'impegno dei politici europei a aumentare le spese militari. La rete satellitare Oneweb del gruppo francese è vista come potenziale sostituto di Starlink di Elon Musk.

Le azioni di Eutelsat, quotate a Parigi, hanno registrato un'impennata del 120% oggi. Sono passate di mano circa 22,5 milioni di azioni. Si tratta del più alto volume giornaliero mai registrato, secondo i dati compilati da Bloomberg. Il rally odierno segue il +77% di martedì e il +68% di lunedì.

La capitalizzazione è salita a 3,7 miliardi di euro, contro i 569,7 milioni di euro di venerdì. Il titolo è passato da 1,2 euro a 7,8 euro, il livello più alto dal novembre 2022.