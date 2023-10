Eurovita liquidata da Mimit, ora passaggio a Cronos

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su proposta dell'Ivass, ha emesso oggi un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa per Eurovita spa e di messa in liquidazione coatta amministrativa di Eurovita Spa e Eurovita Holding. Tale provvedimento rappresenta un nuovo tassello nella soluzione della crisi Eurovita e nel passaggio alla Newco Cronos Vita, costituita dai principali gruppi assicurativi. Non essendo state individuate soluzioni alternative, è stato nominato l'organo della procedura che gestirà la cessione del compendio di Eurovita alla Newco Cronos Vita, già autorizzata dall'Ivass all'esercizio dell'attività assicurativa. Il Ministero sottolinea come, nei tempi previsti e con la responsabile partecipazione del sistema assicurativo e di quello bancario, si stia avviando a conclusione la soluzione alla crisi Eurovita.