Eurostat rivede in calo debito Eurozona 2023, 87,4% in 2023

Eurostat rivede al ribasso la stima sul debito nel 2023 all'87,4% del Pil nell'Eurozona e all'80,6% nell'Ue nel 2023. Nella stima di aprile il debito era visto all'88,6% per l'Eurozona e all'81,7% nell'Ue. Confermato il deficit: è visto nel 2023 al 3,6% nell'Eurozona e al 3,5% nell'Ue. Eurostat precisa di non aver corretto i dati inviati dagli Stati membri. Le stime per l'Italia vedono ad esempio una correzione (come già Istat) del deficit 2023 dal 7,4 al 7,2% (era 8,1% nel 2022). Il debito italiano 2023 è ora visto al 134,8% (134,6% la stima Istat di settembre), mentre ad aprile era dato al 137,3% dal 140,5% del 2022.