Europa positiva, trimestrali e tensioni Israele spingono Borsa Le borse europee iniziano la settimana in rialzo, con l'euro in calo a 1,0581 sul dollaro. Francoforte e Parigi avviano positivamente, Londra in calo. Attenzione alle tensioni in Medio Oriente, alle mosse delle banche centrali sui tassi e agli esiti della stagione delle trimestrali.