Europa positiva, Milano +0,7%, Wall Street in attesa

Le borse europee si mostrano positive in attesa dell'avvio di Wall Street, dove i future sono in rialzo. I mercati sono focalizzati sulle banche centrali, in una settimana in cui si attendono le decisioni della Fed, della Banca d'Inghilterra e del Giappone. Il rally del petrolio continua, alimentando i timori di una nuova impennata dell'inflazione. Sul fronte valutario, l'euro è leggermente rialzato a 1,0705 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,2%. La migliore performance è quella di Milano, che sale dello 0,7%. Anche Madrid (+0,5%), Parigi (+0,3%) e Londra (+0,2%) sono in rialzo, mentre Francoforte è poco variata (-0,03%). I principali listini sono sostenuti dal comparto energetico (+1%), grazie alla corsa del petrolio. Il Wti sale dell'1,3% a 92,7 dollari al barile, mentre il Brent supera i 95 dollari (+0,6%). Il comparto finanziario è in rialzo, con le banche che guadagnano lo 0,6% e le assicurazioni lo 0,7%. Positive anche le utility (+0,5%), grazie al ribasso del prezzo del gas. Ad Amsterdam, le quotazioni salgono dell'1% a 34,8 euro al megawattora. I rendimenti dei titoli di Stato sono poco variati. Lo spread tra Btp e Bund resta a 177 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,47%. L'oro, bene rifugio per eccellenza, sale dello 0,5% a 1.936 dollari l'oncia. A Piazza Affari, la corsa di Mps (+4,1%) prosegue, con le indiscrezioni di stampa sulle mosse future della banca. In luce anche Tim (+2,6%), Nexi (+2,2%) e Leonardo (+2,1%). Bene anche Mediobanca (+1%), dopo che il comitato nomine ha proposto al cda una rosa di nomi per il nuovo consiglio di amministrazione senza rappresentanti di Delfin. In calo Cnh e Diasorin (-1,1%).