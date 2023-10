Europa positiva, Milano +0,4%, Borsa prosegue dopo Wall Street

Le Borse europee proseguono in territorio positivo dopo Wall Street. I principali listini del Vecchio Continente si muovono senza particolare entusiasmo, mentre resta alta l'attenzione sulle prossime mosse delle banche centrali. I rendimenti dei titoli di Stato non subiscono grandi variazioni dopo la fiammata dei giorni scorsi. Lo spread tra Btp e Bund rimane a 197 punti, con il tasso della decennale italiana al 4,88%. Madrid, Londra, Milano e Parigi registrano un rialzo rispettivamente dello 0,7%, 0,6%, 0,4% e 0,1%, mentre Francoforte rimane invariata (-0,05%). I mercati sono sostenuti dall'andamento delle utility (+0,7%), grazie al calo del prezzo del gas del 4,4% a 36,7 euro al megawattora. Anche il comparto della finanza mostra una crescita, con le banche (+0,3%) e le assicurazioni (+0,2%) in rialzo. In flessione l'energia (-0,9%), con il prezzo del petrolio in netto calo. Il Wti perde l'1,8% a 82,6 dollari al barile, mentre il Brent si attesta a 83,7 dollari (-1,6%). A Piazza Affari, Prysmian (+4,6%) continua la sua corsa, grazie al nuovo piano strategico con investimenti per 2,7 miliardi, un aumento del dividendo e degli altri indicatori finanziari. Bene anche Saipem (+2,4%) e Maire, dopo aver acquisito nuovi contratti. Contrastati i risultati delle banche, con Unicredit e Banco Bpm che guadagnano l'1,3%, mentre Mps cede il 2,6%. Vendite su Tim (-2,2%), con il socio Vivendi che incontra il governo sul dossier della rete.