Europa positiva, gas sopra i 48 euro, Borsa conferma" (90 characters)"

Le Borse europee confermano l'andamento positivo all'avvio di Wall Street. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, registra un aumento di quasi un punto percentuale, con i titoli immobiliari e industriali in testa. A Milano l'incremento è dello 0,65%, con Nexi sempre in evidenza. Parigi guadagna lo 0,85%, Francoforte lo 0,6% e Londra lo 0,73%. Lo spread tra Btp e Bund resta invariato nell'area dei 185 punti, con il rendimento del decennale italiano in rialzo di tre punti base al 4,5%. Per quanto riguarda le commodity, il gas supera i 48 euro, con un aumento del prezzo del 6%. Anche il petrolio sale, con il WTI a 76 dollari e il Brent sopra 80 dollari al barile. Per i cambi, l'euro è stabile a 1,0712 dollari.