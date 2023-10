Europa positiva dopo la Bce, Borsa apre in rialzo Le Borse europee aprono in rialzo dopo la decisione della Bce di mantenere i tassi d'interesse invariati. Gli investitori monitorano l'evoluzione del conflitto in Medio Oriente e i risultati delle trimestrali. Francoforte +0,18%, Parigi +0,07%, Londra +0,03%.