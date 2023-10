Europa, petrolio e gas in calo, cercasi spunti

Seduti sull'altalena delle Borse europee, i listini cercano spunti mentre continuano a guardare alle banche centrali e all'incognita dei tassi alti a lungo termine per frenare l'inflazione. Resta poi il tema dei rendimenti, che dopo un iniziale rialzo hanno rallentato con i Treasury in territorio negativo. I future su Wall Street sono in calo, mentre dagli Stati Uniti sono previsti nel pomeriggio i dati sulla bilancia commerciale e sulle richieste di nuovi sussidi di disoccupazione. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, guadagna oltre mezzo punto, con industriali e immobiliare in testa. Giù l'energia, con il calo del petrolio e del gas. Milano segna un marginale +0,05%, con il FTSE MIB a 27.456 punti. Parigi e Francoforte segnano un +0,02% e un +0,05%, rispettivamente. Londra sale invece di mezzo punto. Lo spread tra BTP e Bund resta orientato a 198 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 4,91%. Per quanto riguarda le commodity, il petrolio scende ancora, con il WTI sotto 83 dollari e il Brent poco sopra gli 84 dollari al barile. Il prezzo del gas cede il 2,1%, attestandosi a 37,6 euro al megawattora. L'euro si conferma a 1,0521 dollari.