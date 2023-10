Europa negativa dopo Wall Street, Milano -0,8%

I mercati azionari del Vecchio Continente si confermano in calo dopo l'avvio di Wall Street: tutti i listini oscillano piuttosto volatili con perdite attorno all'1%, mentre in Italia c'è attesa per la possibile revisione del rating da parte di S&P. Mosca, invece, segna un +1%, con l'indice Moex in dollari che sale dell'1% grazie all'aumento del gas di due punti percentuali a 51 euro al Megawattora e al petrolio poco sotto i 90 dollari al barile. I titoli di Stato sono invece molto nervosi, con continui movimenti dei rendimenti tra area negativa e positiva: il Btp a 10 anni è al 4,9%, mentre lo spread nei confronti della Germania è a quota 201 dopo un avvio a 202 punti base. A Piazza Affari, Saipem scende del 4,5% a 1,47 euro, Iveco perde quattro punti, Mps e Poste quasi il 3%, Tim due punti percentuali a 0,26 euro. In controtendenza Nexi, che sale del 3% a 6,66 euro su ipotesi che, oltre a Cvc, altri fondi stiano valutando un'offerta per il gruppo dei pagamenti.