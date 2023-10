Europa incerta, Londra piatta dopo l'inflazione, Borsa

I mercati azionari del Vecchio continente partono fiaccamente in questa giornata: la Borsa più pesante è quella di Amsterdam, che registra un calo dello 0,6%, seguita da Parigi, in ribasso dello 0,2%, e Francoforte, che scende dello 0,1%. Londra, invece, rimane piatta dopo i dati sull'inflazione di settembre in Gran Bretagna.