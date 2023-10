Europa incerta dopo i dati sulla manifattura, Borsa in bilico Le Borse europee proseguono incerte dopo i dati sull'andamento della manifattura. I mercati restano in attesa dell'intervento del presidente della Fed, con l'euro in calo a 1,0558 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 cede lo 0,1%, con il settore farmaceutico in flessione e l'energia in rialzo. I rendimenti dei titoli di Stato salgono, con lo spread Btp-Bund a 192 punti.