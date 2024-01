Europa in rosso, future Usa, Milano resiste

L'andamento delle Borse europee peggiora, appesantite dai future su New York, mentre tra gli investitori si diffonde il timore che il rally dei mercati azionari sia stato eccessivo e che il taglio dei tassi da parte delle banche centrali non sarà così veloce come ipotizzato dal mercato. Milano, che in precedenza aveva raggiunto un rialzo dell'1,6%, riduce il suo incremento allo 0,3%, mentre Londra, Francoforte e Parigi registrano un calo dello 0,3%, dello 0,3% e dello 0,4%, rispettivamente. I future sul Nasdaq perdono l'1%, quelli sull'S&P 500 lo 0,7% e quelli sul Dow Jones lo 0,5%. Anche i bond scendono, con il rendimento del Btp che sale di sette punti base al 3,75%, mentre lo spread con il Bund rimane stabile a 166 punti base.