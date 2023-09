Europa in rialzo, petrolio sale, Borsa in movimento

Le Borse europee riprendono la marcia verso l'alto, dopo un inizio incerto. Il prezzo del petrolio sale, alimentando le preoccupazioni per un possibile aumento dell'inflazione. In questo contesto si attendono le decisioni delle banche centrali sull'aumento dei tassi d'interesse, mentre aumentano i timori per una recessione. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0690 sul dollaro. L'indice d'area Stoxx 600 guadagna lo 0,2%. I listini di Londra e Parigi segnano un rialzo dello 0,3%, Madrid dello 0,5%, mentre Francoforte rimane invariata (-0,01%). Il comparto immobiliare guadagna l'1,3%, mentre l'energia sale dello 0,9%, con il petrolio in rialzo. Il Wti sale dell'1,3% a 92,6 dollari al barile, toccando i massimi da giugno 2022, e il Brent supera i 95 dollari (95,02%), dopo aver raggiunto il massimo da novembre a 95,15 dollari. Anche le utility segnano un rialzo dello 0,7%, con il gas che scende dello 0,4% a 34,3 euro al megawattora. Bene anche le banche (+0,5%) e le assicurazioni (+0,7%). Seduta negativa per i tecnologici e la farmaceutica che cedono lo 0,2%. I titoli di Stato non registrano particolari scossoni, in vista della Fed. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 178 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,48%. In calo anche il tasso del Bund al 2,69% ed i titoli a dieci anni della Spagna (3,75%) e della Grecia (4,08%). In rialzo l'oro, bene rifugio per eccellenza, che si attesta a 1.934 dollari l'oncia, con un aumento dello 0,4 per cento.