Europa in rialzo, Bce in attesa, Miano +0,2% Le Borse europee registrano un leggero miglioramento in vista dell'annuncio della Bce sui tassi d'interesse. Milano sale dello 0,2%. Spread tra Btp e Bund in calo a 178 punti base. Petrolio in rialzo a 90 dollari al barile. Titoli bancari in recupero. Leonadro e Tim in calo.