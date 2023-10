Europa in rialzo, attesa per i dati sull'occupazione USA

Le Borse europee e i futures americani sono positivi. Gli investitori stanno aspettando i dati sul mercato del lavoro degli Stati Uniti, in particolare i non farm payrolls sui posti di lavoro creati nel mese di settembre: gli analisti prevedono un calo rispetto ad agosto, il che potrebbe limitare ulteriori aumenti dei tassi da parte della Fed per tenere sotto controllo l'inflazione. Francoforte guadagna lo 0,66% dopo la crescita degli ordinativi alle fabbriche in agosto, Parigi sale dello 0,47%, Londra è leggermente più cauta (+0,33%) e Milano è la migliore (+0,97%) nonostante le tensioni sui titoli di Stato. Bper guadagna il 3,9%, Mps il 2,2%, Unicredit il 2,1%.