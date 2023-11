Europa in flessione, Francoforte resiste, Borsa chiude Le Borse europee chiudono in calo, con Parigi che lascia sul terreno lo 0,57%, Francoforte che tiene (+0,24%) e Londra in flessione (-1,01%). Il Cac 40 a 7.168 punti, il Dax a 15.786 e il Ftse 100 a 7.410 punti.