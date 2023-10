Europa in calo, titoli di Stato in rialzo, la Borsa

Le Borse europee proseguono la seduta in territorio negativo, invertendo la rotta. Gli investitori sono concentrati sulle tensioni in Medio Oriente e sugli esiti delle trimestrali. Di conseguenza, i rendimenti dei titoli di Stato aumentano, con il tasso del treasury a dieci anni che sale di sette punti base al 4,99%. L'indice d'area Stoxx 600 perde lo 0,5%. Madrid, Londra, Francoforte e Parigi registrano cali rispettivamente dello 0,9%, 0,5%, 0,5% e 0,3%. Il comparto immobiliare è in ribasso del 1,8%, seguito dalle utility (-1%), con il prezzo del gas che scende del 3,6% a 49,2 euro al megawattora. Le Tlc e le auto registrano un calo dello 0,7% e 0,9% rispettivamente. Anche le banche e le assicurazioni sono in calo dello 0,4% e 0,2%. Debole l'energia (-0,1%), con il prezzo del petrolio in discesa. Il Wti perde lo 0,4% a 87,8 dollari al barile e il Brent si attesta a 92 dollari (-0,2%). Poco mosso il comparto azionario tecnologico (-0,02%). La seduta è caratterizzata da tensione per i titoli di Stato. Nel Vecchio continente i rendimenti sono in rialzo, ad eccezione della Grecia. Lo spread tra Btp e Bund è a 200 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,93%. Anche il Bund tedesco sale al 2,93% (+4 punti). Tra le materie prime in calo l'oro, bene rifugio per eccellenza, che cede lo 0,1 a 1.981 dollari l'oncia. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0601 sul dollaro.