Europa in calo, Parigi -0,94%", Borsa chiude in deciso ribasso" Le Borse europee hanno chiuso in calo, con il manifatturiero che mostra segni di rallentamento. I rendimenti dei titoli di Stato americani hanno toccato il massimo dal 2007. Francoforte, Parigi e Londra hanno perso rispettivamente lo 0,91%, 0,94% e 1,28%.