Europa in calo, Milano -1,8% dopo Wall Street

Le Borse europee proseguono in netto calo dopo Wall Street. I mercati stanno cercando di metabolizzare le decisioni delle banche centrali, con la Fed che, dopo una pausa, potrebbe intraprendere un nuovo rialzo dei tassi entro la fine dell'anno. Sotto i riflettori, il nervosismo dei titoli di Stato, con i rendimenti in deciso aumento. Sul fronte valutario, l'euro è poco mosso a 1,0658 sul dollaro. L'indice d'area Stoxx 600 perde l'1%. Milano (-1,8%) è la peggiore in Europa. Anche Parigi (-1,4%), Francoforte e Madrid (-1,1%) sono in calo. Londra è poco mossa (-0,05%), con la Banca d'Inghilterra che ha lasciato i tassi invariati dopo il dato dell'inflazione migliore delle attese. I listini sono appesantiti dalle auto (-1,6%) e dal lusso (-1,5%). Male anche le utility (-1,3%), con il prezzo del gas che sale a 38,6 euro al megawattora (+3,5%). Cali contenuti per le banche e le assicurazioni (-0,3%) mentre sale l'energia (+0,4%), con il prezzo del petrolio in rialzo. Il Wti sale dell'1,4% a 90,97 dollari al barile e il brent si attesta a 94,56 dollari (+1%). A Piazza Affari, pesante Hera e Cnh (-4,2%) e Recordati (-4%). In deciso calo anche Ferrari (-3,8%), Prysmian (-3,4%), Fineco (-3,3%), A2a e Saipem (-3%). Scende Mediobanca (-1%), dopo il varo della lista del Cda per il rinnovo del board ed in attesa delle mosse di Delfin. In flessione anche Tim (-1,7%), in attesa dell'incontro tra il ministro Giorgetti e Vivendi sul dossier della rete. Nel listino principale, brilla Unicredit (+2,2%). Salgono anche Amplifon e Banco Bpm (+1,2%), Mps (+0,9%).