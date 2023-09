Europa in calo, Milano -1,2%, Borsa a picco con Wall Street

Le Borse europee proseguono in calo dopo l'avvio debole di Wall Street e in attesa di mercoledì della Fed. L'indice d'area del Vecchio Continente perde un punto percentuale con settori come immobiliare, tech e farmaceutico sotto pressione più degli altri. Tra le singole Piazze, Parigi è la peggiore (-1,23%), seguita da Milano (Ftse Mib -1,21%). Tra i titoli più colpiti Moncler (-3,25%), A2a (-3%) e sull'indice principale Eni (-0,9%) e St (-1,5%) in occasione dello stacco di cedola. I bancari, invece, sono in rialzo con Mps in testa (+3%). Mediobanca (-0,94%) riunisce oggi il comitato nomine in vista dell'assemblea del prossimo 28 ottobre. Francoforte cede lo 0,87%, Londra -0,6%. Lo spread tra Btp e Bund, che è arrivato a toccare i 181 punti, si è stabilizzato a 184,4 punti. Il rendimento del decennale è al 4,5%. Per quanto riguarda le commodity, il gas resta sotto i 35 euro al megawattora (-5% a 34,7 euro). Il petrolio sale con il WTI che si avvicina ai 92 dollari al barile e il Brent su quota 94,5 dollari. Per i cambi, l'euro si apprezza leggermente e scambia a 1,0668 dollari.